ENTERRO

Humilde e correria: amigos fazem homenagem e defendem rifeiro morto em triplo homicídio

Envolvimento com facção é negado por pessoas próximas a Deivinho

Wendel de Novais

Publicado em 2 de abril de 2025 às 12:39

Deivinho está entre as vítimas do crime Crédito: Reprodução

O rifeiro Deivinho, uma das três vítimas do triplo homicídio registrado em Cajazeiras, foi sepultado na manhã desta terça-feira (2) no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. O influenciador, que tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, foi homenageado por dezenas de amigos motociclistas que fizeram uma motociata da Avenida Paralela até o local do enterro e defenderam Ratonildo, como também era conhecido, de especulações de envolvimento com facções criminosas. >

Um amigo próximo do rifeiro, que se identifica apenas como Washington, fez questão de afirmar que ele não tinha qualquer relação com o crime. “Era um cara humilde, da correria. Sempre trabalhou para conquistar suas ‘paradas’ e não se envolvia com nada de facção. Ontem era primeiro de abril, todo mundo pensou que era uma mentira, mas infelizmente a notícia veio à tona e chocou todo mundo. Deivinho vai ser eternamente lembrado, nós não vamos esquecer dele”, destacou o amigo. >

Deivinho e os dois irmãos, que foram enterrados no Cemitério Municipal de Plataforma foram pegos por um grupo armado em Simões Filho, onde moram, e levados para o ponto onde morreram, no Loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras XI. Fontes policiais confirmaram que a área onde as vítimas foram executas com tiros de fuzil tem atuação do Bonde do Maluco (BDM), o que levanta a suspeita de um envolvimento da facção ou de grupos rivais no processo de sequestro e triplo homicídio. >

Além de negar a relação do rifeiro com esses grupos, amigos preferiram destacar quem era Deivinho.“Temos que seguir firme para dar força para o pai e para a mãe dele, que são pessoas maravilhosas. A gente fez uma homenagem para ele porque moto, carro e som eram coisas que ele gostava. Ele é um cara muito sorridente, alegre. Faz a gente dar risada. O que eu tenho de lembrança é ele sorrindo, andando de moto e curtindo com os fãs dele”, Rafael Santos, motociclista e amigo da vítima. >