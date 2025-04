AÇÃO POLICIAL

Boca da Mata fica sem ônibus após prisões e apreensão de suspeitos de tráfico

População fez protesto contra ação da BPatamo na localidade

Cinco suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido sob a suspeita de tráfico de drogas na localidade de Boca da Mata, no bairro de Fazenda Grande IV, em Salvador, na tarde de quarta-feira (2). As prisões e a apreensão aconteceram durante uma ação policial que gerou protestos por parte dos moradores e interrompeu a circulação de ônibus por cerca de 12 horas na localidade. >

Os moradores afirmam que os policiais chegaram no local de forma truculenta e atiraram bombas em uma área de condomínios. No entanto, a PM sustenta que houve uma ação de perseguição. “Os militares realizavam ações de patrulhamento na região, quando avistaram um grupo de indivíduos comercializando drogas que, ao se depararem com os agentes, fugiram, sendo seis suspeitos alcançados”, diz a PM. >

Ainda de acordo com a corporação, com a detenção dos suspeitos, um grupo de pessoas tentou intervir e retirar os indivíduos da custódia dos policiais, sendo afastados pelos agentes. Na ação, com dois indivíduos, sendo um o adolescente, foram apreendidos três tabletes e sementes de maconha, além de 110 porções da erva, 121 frascos com cocaína, 60 pinos com crack, uma balança de precisão. >