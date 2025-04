CRIME

Homem é executado com tiro na cabeça na rua do Hotel Pirâmide em Pernambués

Crime foi registrado na noite de quarta-feira (2)

Um homem de 29 anos, que ainda não foi identificado, foi morto com um tiro na cabeça na Avenida Pinto, que é conhecida por ser a mesma rua do Hotel Pirâmide em Pernambués. No local, que fica próximo à Rodoviária de Salvador, o homem teria sido surpreendido por criminosos, de acordo com informações iniciais. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e a morte da vítima. >

Segundo a corporação, agentes da 1ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a informação de que um homem estava no chão após ser alvo de disparo de arma de fogo. “Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo a vítima socorrida pelo Samu e não resistindo aos ferimentos. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil”, informou a PM através de nota. >

Questionada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou que foi acionada, mas não confirmou a morte da vítima. De acordo com a polícia, o caso é investigado como tentativa de homicídio, já que ele foi socorrido para uma unidade hospitalar. A Civil explicou, no entanto, que não tem informações sobre o estado de saúde. Ainda assim, as guias periciais foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do crime estão sendo apuradas. >