CRIME

Suspeito que ateou fogo em ex-companheira atraiu vítima com pedido de ajuda para tratar ferimento

Robson Xavier dos Santos é alvo de inquérito por tentativa de feminicídio

A manutenção da prisão de Robson Xavier dos Santos, 47 anos, que passou por audiência de custódia após atear fogo na ex-companheira , se deu após a investigação do caso e testemunhas indicarem que o suspeito atraiu a vítima para sua casa ao pedir ajuda para tratar de ferimentos. Bianca de Souza Barbosa, 25, tinha se separado de Robson em janeiro deste ano, mas atendia a pedidos de ajuda do suspeito pelo fato dele ser paraplégico e cadeirante, de acordo com a investigação do caso. >

A reportagem teve acesso a informações do caso que segue no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) como tentativa de homicídio. No processo, uma fonte da polícia civil explicou o contexto do crime. “O suspeito alegou que a ex-companheira teria ido até sua residência para tratar dos seus ferimentos. Ele afirmou que houve uma explosão no transformador do ar-condicionado, o que teria causado as queimaduras nos corpos de Bianca. No entanto, as queimaduras não aparentavam terem sido provocadas por curto-circuito ou qualquer explosão”, explicou o policial em depoimento. >