JARDIM DAS MARGARIDAS

Justiça mantém prisão de homem suspeito de atear fogo na ex-companheira

Vítima teve 80% do corpo queimado

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de abril de 2025 às 19:54

Partes do imóvel foram atingidas pelo fogo Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu converter em preventiva a prisão de Robson Xavier dos Santos, de 47 anos, suspeito de atear fogo na ex-companheira Bianca Souza Barbosa, de 25. Ele foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (31), após a tentativa de feminicídio na própria residência, localizada no bairro Jardim das Margaridas. A jovem teve cerca de 80% do corpo queimado. >

A justiça acatou o pedido do Ministério Público (MP-BA), que argumentou que há indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime. "No caso concreto posto à análise, tem-se a gravidade concreta da conduta e a hediondez do delito, havendo suficientes indícios de haver o flagrado tentado matar a vítima, sua ex-companheira, que se encontraria com o corpo 80% queimado, consoante consta do boletim de ocorrência, utilizando líquido inflamável, possivelmente álcool, meio cruel (emprego de fogo), que ainda dificulta a sua defesa", diz um trecho do documento emitido pelo TJ-BA.>

Ainda de acordo com a decisão, o homem, que também chegou a ser atingido pelo fogo, afirmou para os policiais que a vítima havia ido até sua residência para tratar dos ferimentos dele e que durante o tratamento houve uma explosão no transformador do ar-condicionado, o que teria causado as queimaduras nos corpos dos dois. >

Apesar da justificativa de Robson, o delegado responsável pelo caso aponta que "observou que as queimaduras não aparentavam terem sido provocadas por curto circuito ou nem mesmo por explosão de transformador, mas por líquido quente ou líquido inflamável, pois atingiu todo o corpo da vítima". >

Em depoimento, uma vizinha de Bianca afirmou que Robson tinha o costume de ameaçar a jovem nos sete anos em que estavam juntos e que colocou uma pessoa para seguir a ex-companheira após o término dos dois, em janeiro deste ano após ser ameaçada com uma faca. >