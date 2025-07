ESPÍRITO SANTO

Após quase 20 anos foragido, suspeito de matar cunhado a facadas é preso na Bahia

Homem foi localizado nesta quarta-feira (31), embora o crime tenha sido cometido em dezembro de 2004

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de julho de 2025 às 17:07

Polícia Civil Crédito: Reprodução/Ascom PC

Um homem, de 57 anos, foi preso nesta quarta-feira (30), no município de Nova Viçosa, no Sul da Bahia. Ele é investigado pela Justiça do Espírito Santo por homicídio qualificado contra o próprio cunhado. O crime aconteceu na cidade de Serra, no Espírito Santo, e, desde então, o autor estava foragido.

>

O crime ocorreu em 12 de dezembro de 2004, nas proximidades da estrada de Putiri, no bairro Bela Vista. A vítima, Antônio Gonçalves, foi morta com seis golpes de faca, desferidos pelo acusado, que era cunhado da vítima, segundo apurações da Polícia Civil do Espírito Santo.>

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

De acordo com o inquérito, a motivação foi vingança. O homem esfaqueou o cunhado como retaliação contra as constantes agressões físicas que a vítima cometia contra sua companheira, irmã do acusado. No dia do crime, a vítima havia agredido a esposa e, logo após, o homem atacou o cunhado com uma faca.>

Em depoimento, ele confessou a autoria do crime à autoridade policial, e a irmã confirmou que o irmão lhe revelou ter sido o responsável pelas facadas. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o réu não foi localizado e teve a prisão preventiva decretada em 14 de fevereiro de 2006, após ser citado por edital e não comparecer à audiência.>