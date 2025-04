SUBÚRBIO DE SALVADOR

Gerente do CV no Rio Sena e bonde de linha de frente foram alvos de ação com cinco mortos

Traficantes trocaram tiros com o Bope na localidade do Campo do Bambu

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2025 às 10:23

Adailson França Barros, o Sonic, e Thuck Crédito: Reprodução

Os cinco suspeitos mortos na localidade do Campo do Bambu, no Rio Sena, em Salvador, integravam um bonde de linha de frente da facção do Comando Vermelho (CV) no bairro. O grupo armado era liderado por um traficante Adailson França Barros, que é mais conhecido por policiais e por moradores pelo vulgo de ‘Sonic’. O criminoso coordenava ações na área, bem como a segurança do CV. >

Um policial militar consultado pela reportagem explica que o traficante cuidava da área para uma liderança da facção em Salvador. “Sonic era gerente e linha de frente da facção. Ele tomava conta das contas do tráfico e da segurança da boca para Thuck, que é o dono. Esse não aparece aqui no Rio Sena há um tempo ”, diz o PM, sem se identificar.>

A função de segurança cumprida pelo grupo na localidade se comprova no nível do armamento apreendido com eles. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) os suspeitos estavam com cinco pistolas, carregadores, um colete balístico, um cinto com coldre e porta-carregadores para pistola, roupas camufladas, dinheiro em espécie, uma faca e porções de maconha e crack.>

Policiamento na região nesta sexta Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A ação que matou Sonic, um traficante conhecido como Claudinho e outros integrantes do CV no Rio Sena foi feita em um patrulhamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O PM explica que, para entrar na localidade, é preciso de um planejamento inteligente e um armamento pesado para lidar com os traficantes do CV.>

“O tráfico dentro do Campo do Bambu é pesado. Os homens do CV circulam aí com fuzil para proteger a boca. Além disso, quando a gente entra na localidade, eles têm uma área densa de mata que usam de esconderijo. É uma parte do Parque São Bartolomeu”, completa o policial ouvido no bairro.>

A mata citada pelo PM faz parte do Parque São Bartolomeu. No local, há uma grande área verde que, depois de alguns quilômetros, acaba já na Estrada do Derba. Assim como os outros pontos de Salvador, a vegetação é usada para fuga e armazenamento de armas e drogas das facções criminosas da cidade.>