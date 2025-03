CRIME

Tiroteio entre CV e BDM na Vila Verde deixa uma mulher ferida

Facções causam tiroteios em guerra pelo domínio do tráfico no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2025 às 12:13

Vila Verde vive confrontos entre CV e BDM Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) pelo domínio do tráfico de drogas no bairro de Vila Verde, em Salvador, fez mais uma vítima. Isso porque, após mais uma invasão do BDM, que tenta entrar no bairro que tem atuação do CV há pelo menos quatro anos, uma moradora não identificada foi atingida por uma bala perdida na tarde de terça-feira (18). >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. "Militares da 49ª CIPM foram acionados, na tarde de terça-feira, em razão de uma mulher, atingida por disparo de arma de fogo e proveniente da localidade conhecida como Vila Verde, em São Cristóvão, ter dado entrada em uma unidade de saúde. No local, constataram o fato, bem como o atendimento médico dado para a vítima”, informou a PM. >

No bairro, a reportagem já localizou diversas pichações como CV, T2 e Tropa do Cris, que fazem menção ao Comando Vermelho. No entanto, com os recentes ataques Bonde do Maluco, a facção baiana também estaria no local. Em diversas residências, é possível ver placas de vende-se instaladas por moradores assustados pela violência. >

Questionado, um ex-morador, que residia em Vila Verde, conta que voltou ao interior por conta do problema. “Eu vi muita gente fazer isso, indo para o interior ou outros bairros de Salvador. Resisti muito em sair da Vila Verde porque gosto de lá, mas com tanta guerra entre as facções não dava mais. Tinha medo, inclusive, que me expulsassem da minha casa e, por isso, saí antes”, revela, sem se identificar. >

Pichaações na Vila Verde Crédito: Reprodução