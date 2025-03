SALVADOR

Suspeito morre em tiroteio com a PM em Vila Verde

Corporação realiza ocupação na localidade

A localidade vivencia a guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) pelo domínio do tráfico de drogas. Na última terça-feira (18), após mais uma invasão do BDM, que tenta entrar no bairro que tem atuação do CV há pelo menos quatro anos, uma moradora não identificada foi atingida por uma bala perdida.>