Terror do CV e falsa perseguição: entenda o que levou PM a deixar Cosme de Farias

Soldado reformado afirmou que traficantes invadiram a casa dele, mas ninguém foi encontrado no local

Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:41

Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux

O policial militar reformado que teria sido ‘expulso’ de casa por traficantes do Comando Vermelho (CV) não mora mais no bairro de Cosme de Farias. Entretanto, fontes policiais afirmam que a mudança ocorreu de maneira espontânea e não por expulsão dos criminosos. O caso teria ocorrido após uma sequência de denúncias do PM que, quando apuradas, não foram confirmadas em buscas de agentes, como conta um policial militar ouvido pela reportagem. >

“Esse PM acionou as viaturas, mas, quando foram deslocadas, ninguém foi localizado. Uma situação que, com ele, já ocorreu repetidas vezes. Em alguns momentos, fomos acionados com a informação de que havia um olheiro na frente da casa. Em outros, a informação era de que estariam traficando perto do imóvel. Nessas denúncias, ninguém foi localizado pelos policiais. Ele se mudou de lá”, relata a fonte policial. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi questionada sobre o caso e confirmou que foi acionada através da 58ª Companhia Independente (CIPM) no último sábado (22). “PMs foram acionados para averiguar a denúncia de que a residência de um militar reformado teria sido invadida por um grupo de pessoas. Ao chegarem, os militares mantiveram contato com o solicitante. Com base em informações fornecidas pelo militar, buscas foram feitas no bairro, mas nenhum suspeito foi encontrado”, informa. >

A suposta invasão teria ocorrido na Rua Araçatuba, onde o militar mora. Nas imediações do local, pichações atestam a presença do CV em Cosme de Farias. Questionados pela reportagem sobre a ação dos criminosos, a maioria tem medo de falar, mas confirma o temor imposto pelo grupo. “É melhor até a gente não conversar demais, aqui todo mundo tem medo deles [CV]. Eu não fiquei sabendo dessa invasão na cada do PM aqui, só vi quando saiu nos sites”, diz um morador, sem se identificar. >

O medo dos moradores se comprova nos casos de homicídios na região da 58ª CIPM que, apesar de cobrir regiões como Matatu e Vila Laura, tem os casos concentrados dentro de Cosme de Farias. O policial ouvido pela reportagem aponta que, dentro do bairro, apesar do forte policiamento, o tráfico consegue estabelecer um tribunal do crime que apavora moradores, inclusive o policial militar reformado. >

“Não se sabe ao certo porque o militar está reformado, mas suspeitamos que ele esteja com uma ‘mania de perseguição’. Infelizmente, por conta do ofício, muitos policiais têm enfrentado problemas psicológicos e esse pânico de estarem sendo alvos de criminosos é comum em policiais nessa situação”, completa o PM. >