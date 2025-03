CRIME

Comando Vermelho expulsa PM de casa em Cosme de Farias por defender sobrinho

Traficantes invadiram casa da vítima e a polícia foi acionada

Integrantes da facção do Comando Vermelho (CV), que atua no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, expulsaram um policial militar reformado de casa no bairro. A ação criminosa teria se dado após a vítima defender um familiar que estava sendo ameaçado por traficantes. De acordo com informações iniciais, o parente seria um sobrinho que prestou serviço para um dos integrantes do CV. >