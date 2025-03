CRIME

Ao menos 11 famílias de Salvador foram feitas reféns por traficantes em três meses; lembre casos

Casos são recorrentes durante fugas de criminosos da polícia

Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:37

Traficantes são presos após fazer família refém no Arenoso Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem mora em Salvador e convive com a violência armada não está seguro nem mesmo dentro de casa. Os casos de cárcere privado, em que bandidos em fuga invadem residências e fazem famílias reféns, tem se multiplicado na cidade. Ao menos 12 famílias se tornaram vítimas do crime na capital nos primeiros meses de 2025. >

O último deles foi registrado nesta segunda-feira (24), quando seis traficantes do Bonde do Maluco (BDM) fizeram uma idosa, um adolescente e uma criança reféns por mais de duas horas no Arenoso. A prática criminosa é adotada tanto por traficantes do BDM como do Comando Vermelho (CV) e ocorrem em diversos pontos da cidade. >

Janeiro >

O primeiro caso do ano foi registrado no Caminho de Areia, em Cidade Baixa, um homem identificado como Márcio foi preso após fazer os três filhos reféns dentro da própria casa. Na ocorrência, o suspeito foi alvo de uma ação de policiais e fugiu, entrando com os filhos para dentro de um quarto, onde usou um guarda-roupa para bloquear a porta e a entrada dos policiais. >

Suspeito fez filhos de reféns no caso Crédito: Reprodução

No segundo registro de cárcere de 2025, três pessoas foram feitas reféns em uma residência localizada em Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Eles foram liberados ilesos após negociação com policiais militares. Uma semana depois uma mulher teve a casa invadida durante uma fuga de criminosos no bairro Tancredo Neves. Dentro da residência, ela foi feita de refém por três suspeitos, que foram presos com armas e uma granada. >

No quarto caso, outra mulher foi feita refém após ter a casa invadida por um homem que trocou tiros com a polícia e estava em fuga, no bairro de São Marcos. O suspeito abriu uma live nas redes sociais e foi possível ouvir a vítima gritando desesperada. "Eu vou morrer. Moço, pare, por favor. Me largue", chorava. A transmissão foi encerrada quando os militares entraram na casa e prenderam o suspeito. >

Ainda em janeiro, foi registrada a quinta ocorrência quando uma mãe e dois filhos menores de idade foram feitos reféns dentro da própria casa desde às 5h da manhã, quando cinco traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o imóvel enquanto tentavam fugir de policiais. Os três ficaram em cárcere 2h30 até o momento em que os traficantes se entregaram depois de negociar com o Bope. >

Família foi feita refém por traficantes do CV na Santa Cruz Crédito: Wendel de Novais

Fevereiro >

O sexto crime de cárcere privado se deu em São Gonçalo do Retiro, quando três suspeitos foram presos e quatro reféns liberados. No caso, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam participando de ações de intensificações de policiamento na região quando avistaram três homens armados vendendo drogas na rua. Os suspeitos notaram a aproximação e atiraram antes de iniciar a fuga que acabou com a invasão de uma residência no bairro. >

Já no fim de fevereiro, um traficante identificado como Maurício, que integra a facção do BDM, foi preso após fazer a própria companheira de refém para fugir da Polícia Militar da Bahia (PM) em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Maurício chegou a entrar em um tiroteio com a polícia antes de chegar na casa onde morava e abrir uma live nas redes sociais, onde postava fotos fazendo o sinal de 'Tudo 3', usado pela facção que integra. >

Suspeito postava fotos com sinal usado pelo BDM nas redes sociais Crédito: Reprodução

Março >

Neste mês, três homens fizeram pessoas reféns e trocaram tiros com a PM foram presos no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Entre os suspeitos estava um integrante de uma facção, que foi condenado há 10 anos de prisão e recebeu o benefício de saída temporária. >

No nono caso, uma família passou por mais de quatros horas de terror no bairro de São Marcos. No registro, dois suspeitos invadiram uma residência durante uma fuga da PM e fizeram um casal e duas crianças de refém para evitar a entrada dos policiais no imóvel. Os suspeitos fizeram uma live enquanto negociavam com o Bope. Com a arma na cabeça de um dos reféns, os criminosos pediram até a presença da imprensa. >

Na décima ocorrência, integrantes do CV em Tancredo Neves tomaram um ônibus e o atravessaram na Rua Paraíba para livrar integrantes do grupo que foram cercados por policiais, invadiram uma casa e fizeram reféns no Buracão. Com a tomada dos ônibus, entretanto, os quatro traficantes envolvidos no cárcere fugiram do local enquanto os policiais precisaram sair do local para evitar que o veículo fosse incendiado. >