VIOLÊNCIA

Traficantes do BDM se entregam após fazer família refém por duas horas no Arenoso

Criminosos invadiram residência em fuga por volta das 6h30

Após mais de duas horas de negociação, cinco traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que fizeram uma família refém em fuga na localidade do Arenoso, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, se entregaram à polícia na manhã desta segunda-feira (24). O caso foi registrado na Rua Tenente Ananias, localizada próxima uma área de mata usada como refúgio pelos criminosos. Na residência invadida pelos criminosos, estavam uma idosa, uma criança e um adolescente que foram mantidos em cárcere. Entre os suspeitos há um adolescente.>