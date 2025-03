VIOLÊNCIA AO VIVO

Bandidos em fuga fazem família refém no bairro do Arenoso; ação é transmitida em live

Quatro vítimas são mantidas sob poder dos bandidos; polícia está no local

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de março de 2025 às 08:05

Bandidos fazem vítimas reféns no Arenoso Crédito: Reprodução

Pelo menos cinco homens armados estão fazendo uma família refém, na manhã desta segunda-feira, no bairro do Arenoso. O imóvel fica em uma localidade conhecida como Sovaco da Cobra. A ação está sendo transmitida durante uma live no Instagram. As imagens mostram a família refém, tendo uma arma apontada para as vítimas, e o pedido dos bandidos para terem a imprensa no local. Também é possível ouvir o choro das vítimas. Segundo informações, os suspeitos teriam entrado no imóvel enquanto fugiam da polícia.>

Os bandidos informaram que são quatro reféns. Nas imagens, aparecem uma idosa de camisola, um homem sentado ao lado dela e a voz de uma jovem em desespero. Um homem aparece sentado com uma arma apontada para a cabeça e a idosa sentada na frente dele. Uma voz pede para abaixarem a arma. "A polícia tá tudo aí na frente da casa e nossa família não tá, parceiro", reclama o bandido. Em seguida, um deles diz que só querem sair com vida do local. "Cadê nossa família? Nós só 'quer' sair vivo". Eles também pedem para familiares entrarem em contato com advogado e pedirem para irem para o local.>