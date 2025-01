CRIME

Homem é preso na Cidade Baixa após fazer três filhos reféns em abordagem policial

Suspeito foi abordado por PMs e entrou dentro do quarto com os filhos

Wendel de Novais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 12:39

Márcio fez os filhos reféns na Cidade Baixa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem identificado como Márcio foi preso no fim da manhã desta sexta-feira (3) no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, em Salvador, após fazer os três filhos reféns dentro da própria casa. O suspeito foi alvo de uma ação de policiais e fugiu, entrando com os filhos para dentro de um quarto, onde usou um guarda-roupa para bloquear a porta e a entrada dos policiais.

O caso foi registrado na região da Rua Manoel Barros de Azevedo, em um condomínio. Ao se esconder, o homem abriu uma live nas redes sociais e chamou pela imprensa. “E aí, minha família? Manda a reportagem, nós estamos em área. Qualquer coisa, marca a reportagem aí. Não tem como eles entrarem. O guarda-roupa está atrás da porta e as crianças também”, fala ele.

Durante toda a live, ele afirma que as crianças estão atrás da porta para evitar que os policiais entrem no cômodo para prendê-lo. Por conta da situação, os três filhos de Márcio, incluindo uma menina de 8 anos que faz aniversário nesta sexta, começam a chorar e ele tenta acalmá-los. As outras crianças têm 6 e 9 anos.

“Eu sei que você não fez nada, fica tranquilo, meu filho. Calma viu, amor. Eu amo todos vocês. Respira, não fica com medo não”, falou ele com as crianças que, amedrontadas, estavam chorando.

Após isso, o suspeito começou a negociar com os policiais e acabou sendo preso pela polícia. As três crianças foram resgatadas ilesas. A negociação durou cerca de meia hora.

Em nota, a Polícia Militar informou que apreendeu com ele uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador, 47 munições de calibre 9mm, uma case para acondicionar munições, duas embalagens de maconha, um porta óculos utilizado para guardar os entorpecentes e três aparelhos celulares.