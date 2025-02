CRIME

Traficante do BDM é preso após fugir e fazer companheira refém em Periperi

Suspeito fez live em perfil onde postava fotos com sinais da facção baiana

Um traficante identificado como Maurício, que integra a facção do Bonde do Maluco (BDM), foi preso nesta quinta-feira (27) após fazer a própria companheira de refém para fugir da Polícia Militar da Bahia (PM) em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Maurício chegou a entrar em um tiroteio com a polícia antes de chegar na casa onde morava e abrir uma live nas redes sociais, onde postava fotos fazendo o sinal de 'Tudo 3', usado pela facção que integra. >