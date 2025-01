VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Suspeito em fuga invade casa em São Marcos e faz moradora de refém: 'Eu vou morrer'

Vídeo mostra vítima gritando em desespero; caso foi registrado na madrugada desta quinta (30)

Uma mulher foi feita refém após ter a casa invadida por um homem que trocou tiros com a polícia e estava em fuga, no bairro de São Marcos, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (30). O suspeito abriu uma live nas redes sociais e é possível ouvir a vítima gritando desesperada. "Eu vou morrer. Moço, pare, por favor. Me largue", chorava. >