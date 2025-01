SALVADOR

Suspeito de tráfico é preso em Sete de Abril em operação contra o BDM

Segunda fase da Operação Proteger tenta desarticular grupo criminoso

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 07:59

Movimentação em Sete de Abril Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quinta-feira (30) no bairro de Sete de Abril, em Salvador. O homem foi alvo de um flagrante, já que estava com sementes e mudas de maconha, durante a Operação Proteger, da Polícia Civil, no bairro bairro.>

A ação, que foi deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), tem foco em imóveis utilizados pela facção do Bonde do Maluco (BDM), que atua no tráfico de drogas de Sete de Abril e do Subúrbio Ferroviário.>

Há a informação de que onze mandados seriam cumpridos no local, mas a PC não detalhou a quantidade de alvos. “Dentre os alvos, está um biqueira [ponto de tráfico de drogas] que tínhamos a informação de que funcionava para a distribuição de drogas no bairro. No entanto, o alvo não foi localizado”, fala uma fonte policial, sem se identificar.>

A casa citada pela fonte fica na Rua Nossa Senhora do Carmo. Na chegada ao loca, os policiais localizaram apenas a mãe do suspeito de envolvimento com o BDM e o tráfico de drogas. Ele, entretanto, segue foragido. Ainda não há um balanço oficial do número de prisões e se houve resistência por parte dos alvos da operação.>