CRIME

Traficantes do BDM em fuga fazem casal e duas crianças de reféns em São Marcos

As vítimas foram libertadas após mais de quatro horas com bandidos

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2025 às 08:55

Traficante colocou a arma na cabeça de um refém Crédito: Reprodução

Uma família passou por mais de quatros horas de terror na noite de segunda-feira (17), no bairro de São Marcos, em Salvador. No caso, dois suspeitos invadiram uma residência durante uma fuga da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e fizeram um casal e duas crianças de refém para evitar a entrada dos policiais no imóvel. >

Procurada, a PM-BA informou que militares da 47ª CIPM e do Bope agiram no caso. De acordo com a corporação, agentes realizavam patrulhamento no bairro de São Marcos, quando uma guarnição da 47ª CIPM foi informada por transeuntes sobre a presença de indivíduos armados que estavam traficando drogas na Travessa Nélio Santos. >

“Ao verificar a denúncia, dois suspeitos fugiram e invadiram uma residência, fazendo um casal e duas crianças de reféns. Diante da situação, a guarnição iniciou o procedimento padrão e acionou Bope que assumiu a negociação e conduziu a ocorrência”, informou a PM. >

Os suspeitos fizeram uma live nas redes sociais durante o caso de cárcere enquanto negociavam no Bope. Com a arma na cabeça de um dos reféns, pediram até a presença da imprensa. Em alguns momentos, entretanto, os suspeitos tranquilizavam as vítimas alegando que a invasão no local era ‘teatro’. >

“Fica de boa que é só um teatro, tá ligado? Ninguém vai sair machucando, é só para nós sermos presos mesmo”, fala um dos criminosos parao homem que estava como refém. Em seguida, ele pergunta para a PM sobre a imprensa. “Já chamou a reportagem? Chama qualquer um, qualquer emissora. Está viajando? BDM é muita bala, todo lugar a gente quebra”, diz outro traficante. >