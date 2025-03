SALVADOR

UTI do Hospital Roberto Santos registra princípio de incêndio

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (18)

Profissionais, pacientes e familiares tiveram um susto no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, na madrugada desta terça-feira (18). De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), um princípio de incêndio foi registrado no local. As chamas atingiram a UTI Neuro do hospital, o que demandou a atuação de brigadistas. >