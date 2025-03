CRIME

Tiroteios entre BDM e CV deixam dois mortos e um ferido em Fazenda Coutos

Casos foram registrados em diferentes ruas o bairro na noite de segunda-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2025 às 08:07

Traficantes do BDM gravaram execuções e assumiram autoria dos crimes Crédito: Reprodução

O bairro de Fazenda Coutos, que já registrou 12 mortes em uma ação policial no início do mês, voltou a passar por uma noite de confrontos na noite de segunda-feira (17). Dessa vez, no entanto, os tiros foram registrados entre traficantes do Bonde do Maluco e do Comando Vermelho (CV). Após tiroteios entre as facções, que travam uma guerra pelo domínio do tráfico no bairro, duas pessoas morreram e uma ficou ferida.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou as ocorrências. “Militares da 19ª CIPM foram acionados para atender a duas ocorrências envolvendo disparos de arma de fogo no bairro de Fazenda Coutos. Na Rua da Caixa D’Água, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Posteriormente, guarnições foram acionadas com a denúncia de um homem caído ao solo sem sinais vitais Na Rua Álvaro Leite Gel, conhecida como Rua da Alegria”, explicou a PM. >

No primeiro caso, Robert Pires Ferreira, 19 anos, e um adolescente de 16 anos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas Robert não resistiu aos ferimentos. No segundo, quando os militares chegaram, um homem ainda não identificado já estava sem sinais vitais. O local foi isolado e passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que removeu o corpo do local. >

As autorias e motivações dos crimes serão investigadas pela Polícia Civil. No entanto, uma fonte policial explica que se trata de mais um episódio de guerra entre as facções. “A informação é que os mortos estavam vinculados ao CV, sendo que esse Robert ocupava uma função de ‘gestão’ do tráfico. Por conta disso e por essa área de Fazenda Coutos ter a presença de traficantes do BDM, eles foram executados”, relata a fonte. >