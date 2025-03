VIOLÊNCIA

Fazenda Coutos: ação policial contra o Comando Vermelho acaba com 12 mortos

Moradores relatam intenso tiroteio na madrugada desta terça-feira (4)

Uma tarde de terror foi registrada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, nesta terça-feira (4). No local, onde confrontos entre grupos criminosos assustavam moradores, uma ação de intervenção da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), através da Rondesp, foi realizada. Com a chegada da polícia, houve resistência e, de acordo com informações Secretaria de Segurança do Estado da Bahia (SSP-BA), ao menos 12 suspeitos morreram em confronto. O caso ocorreu nas imediações de uma área que teria sido invadida por traficantes do Comando Vermelho (CV). >