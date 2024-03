CRIME

Moradores relatam um fim de semana de tiros em Fazenda Coutos; ouça áudio

Bairro virou palco de confronto entre facções do BDM e PCC

Publicado em 18 de março de 2024 às 16:00

Fazenda Coutos teve reforço policial após confrontos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além da ausência de transporte regular, os moradores de Fazenda Coutos lidaram com o medo de acabarem baleados dentro de suas próprias residências nos últimos dias. Desde o último sábado (16), o bairro tem sido palco de diversos tiroteios entre integrantes das facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Primeiro Comando da Capital (PCC). As duas organizações, até então, tinham aliança no bairro, mas entraram em rota de colisão. No meio do confronto, moradores passaram o fim de semana assustados e houve até quem precisou adiar a saída para o trabalho por conta dos tiroteios.

A reportagem teve acesso a um áudio em que um morador grava o tiroteio durante a madrugada do sábado. “Olha [som de tiros]. Eu vou descer uma hora dessa para o trabalho? Vou nada. Meu horário de descer para o corre e o pau trincando. Vai segurando aí meu supervisor, vai demorar um pouco. Tá barril, os caras não estão respeitando nem os trabalhadores”, avisa o homem, enquanto rajadas de tiros próximas a residência são ouvidas.

Nas ruas do bairro, a maioria dos moradores preferiu não conversar com a reportagem por medo de represálias. Quem topou falar, deu conta de dias de tiroteios. “Parece que ficou cheio de homens por aqui, muita gente na rua. Eles chegaram no sábado e rolou tiroteio a madrugada toda até de manhã. Foi muito tiro mesmo e aqui até estava sossegado, mas algo aconteceu e está todo mundo brigando. O morador, como sempre, é quem sofre mais”, fala um morador, sem dizer o nome.