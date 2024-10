VIOLÊNCIA

Cerco do CV: facção executou vítima e fez 'chover balas' em Fazenda Coutos para mandar recado

Tiroteio matou jovem enquanto jogava dominó e baleou criança de 3 anos

Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 14:45

Centenas de cápsulas foram espalhadas pelas ruas de Fazenda Coutos Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ataque que deixou um morto e três baleados na madrugada desta quinta-feira (10), em Fazenda Coutos, em Salvador, foi uma ação coordenada do Comando Vermelho (CV). De acordo com moradores, por volta das 3h da manhã, os tiros começaram a ser ouvidos em diferentes partes da localidade do Santo Antônio, onde há atuação do Bonde do Maluco (BDM), facção rival. Isso porque homens fortemente armados chegaram por ruas diferentes para encurralar alvos.

"Não veio só de um lado, não. Todo mundo ouviu e, depois, viu as cápsulas de bala espalhadas por várias ruas daqui. Eles acabaram entre a rua 15 e a 18, mas, se você observar, vai ver paredes e portões estourados para todo lado", fala uma moradora, que prefere não se identificar por medo de represálias. A estratégia dos criminosos, inclusive, dificultou a fuga de Gabriel Gomes Trindade, de 20 anos, que foi executado com diversos disparos de diferentes calibres.

De acordo com familiares, Gabriel estava jogando dominó, às 3h, quando os tiros começaram. Ao falar do jovem, os parentes falaram que ele já teve, há um tempo, passagem por tráfico de drogas, mas não estava mais no mundo do crime. Ainda assim, os tráfico do CV não o pouparam de uma execução após uma perseguição pelas ruas. Segundo informações, ele não era o alvo específico, mas acabou morrendo por uma estratégia de guerra das facções.

Criminosos atiraram em casas e estouraram portões Crédito: Marina Silva/CORREIO

"Ele poderia, realmente, estar no local apenas jogando dominó. Porém, nesse horário em comunidades dominadas pelas facções, o que se tem nas ruas, normalmente, são os vigias do tráfico.Então, é possível que tenham achado que ele fazia essa função. Ações como essas são para deixar recado, mostrar força e, normalmente, acabam em execuções desse tipo", explica uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados.

Essa mesma fonte garante que, em Fazenda Coutos, há um domínio histórico do BDM no tráfico de drogas e crimes violentos. Ele adiciona, no entanto, que o CV investe há mais de um ano em ações para tomar a área. "O bairro sempre teve a atividade criminosa, mas há um tempo a coisa ficou muito pior. Esses ataques, em uma época, já foram muito frequentes. Tem registro de tiroteio por outra facção que quer tomar e até quando fica dividido entre eles", apontando que houve um desentendimento dentro do BDM no período.

Em março, por exemplo, houve um racha na facção que provocou disputas internas no BDM, tendo uma parte da disputa se autodenominando como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção de São Paulo. No entanto, a presença da organização criminosa paulista em Salvador só se dá através do fornecimento de armas, segundo fontes policiais. No entanto, com o racha do BDM, membros quiseram se apropriar do nome do PCC.

No ritmo desses confrontos, seja dentro ou fora do BDM, só no segundo semestre de 2022, foram registrados 27 tiroteios que deixaram seis mortos e dois feridos em Fazenda Coutos. De acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado, naquela época, o bairro se tornou o que mais registrou ocorrências do tipo em Salvador.