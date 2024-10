VIOLÊNCIA

Tiroteio mata jovem que jogava dominó em Fazenda Coutos; criança de 3 anos foi baleada

Um tiroteio registrado por volta das 3h desta quinta-feira (10), no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, deixou um morto e três baleados no encontro entre as ruas 15 e 28. De acordo com informações iniciais, homens armados chegaram atirando no local e surpreenderam as vítimas.