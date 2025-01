SANTA CRUZ

Família feita refém é liberada e traficantes do CV são presos pela polícia

Criminosos invadiram casa na Rua João do Vinho para fugir de policiais

Após 2h30, a agonia de uma mãe e dois filhos menores de idade teve fim na Rua João do Vinho, no bairro da Santa Cruz, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (31). Os três foram feitos reféns dentro da própria casa desde às 5h da manhã, quando cinco traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o imóvel enquanto tentavam fugir de policiais. >