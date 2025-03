BORA BORA

'Tudo armado': traficantes fizeram emboscada para rivais em duplo homicídio no motel

Executores alugaram quarto no local para esperar por vítimas

O duplo homicídio registrado na noite de quinta-feira (20), no motel Bora Bora, no bairro de Narandiba, em Salvador, foi resultado de uma emboscada preparada para as vítimas. Os executores, que arrombaram a porta do quarto das vítimas para disparar mais de 10 tiros contra elas, alugaram um outro quarto para se esconder no motel momentos antes do crime. >