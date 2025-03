FAMÍLIA REFÉM

Arenoso: saiba por que o 'Suvaco das Cobras' é uma fortaleza do BDM

Localidade serve como refúgio para integrantes da facção criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2025 às 05:00

Traficantes se rendem após fazer família refém perto do Suvaco das Cobras Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A região onde seis traficantes do Bonde do Maluco (BDM) fizeram três pessoas reféns por mais de duas horas na localidade do Arenoso, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, está às margens da área que é considerada como a ‘fortaleza’ da facção no bairro. A Rua Tenente Ananias, local em que os traficantes invadiram a residência, fica a poucos metros do ‘Suvaco das Cobras’, que dá entrada para uma mata usada como refúgio e depósito de armamentos da facção criminosa. >

Uma fonte policial consultada explica que o espaço é de difícil acesso e dominado pelos integrantes do grupo criminoso. “O traficante do Arenoso, nascido e criado na localidade, conhece cada metro dessa mata. Para a polícia, entrar ali requer uma operação muito planejada. Por isso, nesse contexto como foi o caso dessa segunda, com tiroteio e fuga, é mais comum que eles corram para essa mata”, conta a fonte, que prefere manter o nome e o cargo em anonimato. >

Mata fechada é refúgio do BDM Crédito: Reprodução

Em Tancredo Neves, a Rua Bahia é limite de uma área com atuação da facção Comando Vermelho (CV). No Arenoso, a Rua Manoel Rufino margeia transversais com a presença do Bonde do Maluco (BDM). As duas vias separadas por cerca de 400m e uma área conhecida como Canal, que é foco de investidas do CV para chegar mais perto de tomar o Arenoso. >

No entanto, é o Suvaco das Cobras o principal trunfo para manter a facção carioca afastada do Arenoso, como conta uma outra fonte policial com atuação no bairro. “A única coisa que impede o CV de tomar Tancredo Neves por inteiro é aquela mata porque, quando eles atacam, os traficantes correm para lá e se escondem. Depois, voltam com mais gente e mais armas, o que faz daquilo uma fortaleza para o BDM contra as facções rivais e contra o trabalho da PM”, afirma, sem revelar o nome. >

Área de mata fica na frente do Suvaco das Cobras Crédito: Reprodução

Não há detalhes sobre a dimensão da área de mata, mas, do outro lado dela, está o Centro Administrativo da Bahia (CAB). Apesar disso, não há informações sobre a saída de traficantes do BDM para o local. Até o momento em 2025, Salvador registrou ao menos 11 casos com reféns, reunindo outros casos em Tancredo Neves. >