CRIME

Idoso é morto após reclamar do tráfico de drogas na frente da sua casa em Feira de Santana

Vítima morava no bairro Queimadinha

Um idoso identificado como Gildásio Ferreira de Oliveira, de 65 anos, foi executado a tiros no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, na tarde de segunda-feira (24). De acordo com informações iniciais, o crime teria sido cometido por dois suspeitos que estavam em uma moto e atiraram contra a vítima na Rua Conselheiro Lafaiete. >

As guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas após policiais militares da 66ª Companhia Independente (CIPM) serem acionados em razão de um homem morto. Ao chegarem no local, os militares constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >