Corpo de adolescente que se afogou com amigo na Bahia é encontrado por populares

Pedro Henrique de Souza Lima, de 15 anos, estava desaparecido desde o último domingo (23)

O corpo do jovem de 15 anos que se afogou com o amigo de 16 enquanto nadavam no rio Grande, em Angical, no oeste do estado, foi encontrado por populares nesta terça-feira (25). A outra vítima foi encontrada no domingo (23), quando o incidente ocorreu.>