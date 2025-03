OESTE

Tragédia no Velho Chico: 4 adolescentes de mesma família morrem afogados na Bahia

Outros dois adolescentes se afogaram em Angical

O Rio São Francisco revelou seu lado mais cruel neste fim de semana em Barra, na Bahia, onde quatro crianças e adolescentes da mesma família perderam a vida em um afogamento coletivo no distrito de Igarité, no domingo (23). >

As vítimas - Ayxa Adrielle de Souza da Silva, 12, Jardielle Alves da Silva, 16, Davi Francisco dos Santos da Silva, 13, e Kaua dos Santos da Silva, 16 - brincavam às margens do Velho Chico quando uma bola caiu na água. Ao tentarem recuperá-la, foram arrastados por redemoinhos em uma área conhecida pelo perigo.>

A Prefeitura de Barra lamentou as mortes e disse que os quatro adolescentes estudavam na rede municipal da cidade. "Neste momento de imensa dor, compartilhamos o luto e a tristeza dessa perda irreparável. Que Deus conceda conforto e força a todos que sofrem com essa tragédia". >

Em Angical, outro drama: dois adolescentes de 15 e 16 anos desapareceram nas águas do Rio Grande, no povoado de Cupins, no domingo (23). Após intensa busca, um dos corpos foi encontrado. As operações para localizar o segundo jovem foram interrompidas pelo cair da noite mas foram retomadas nesta segunda (24).>

Os bombeiros deslocaram-se imediatamente para o local e iniciaram as buscas por terra e na água, ainda na tarde de domingo. Por volta das 16h, do mesmo dia, os bombeiros militares, com o apoio de um pescador, encontraram o corpo de um dos adolescentes, que estava a aproximadamente 20 metros do ponto inicial do desaparecimento. >