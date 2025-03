LUTO

Cantor Rafa Diniz morre ao pular no Rio São Francisco; ele gravaria novo disco no local

O cantor Rafa Diniz morreu neste sábado (22), aos 22 anos. O artista se afogou ao entrar no Rio São Francisco para nadar.>

Rafa estava na Ilha do Fogo, localizada entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), estudando o cenário para a gravação do seu novo EP visual "Resenha na Ilha", que aconteceria neste domingo (23). >

Segundo o produtor Jhonny Silva, Rafa Diniz resolveu saltar da pilastra da Ponte Presidente Dutra. No primeiro salto, deu tudo certo, mas quando o cantor retornava para a pilastra para um segundo pulo, acabou se afogando.>

"Ele quis retornar para pilastra, eu acho, para pular de novo. Quando ele retornou, uma correnteza pegou ele. Aí a gente percebeu que ele não estava conseguindo sair do lugar, que a correnteza estava prendendo ele. Aí, como a gente estava lá em cima da ponte, a gente correu. Correu lá para tentar fazer alguma coisa para buscar ele. Quando a gente chegou lá embaixo, ele já tinha sumido. Aí a gente arrumou um mergulhador. Rodou, rodou, mas não encontrou. Aí só foi encontrar depois da chegada dos Bombeiros", relatou o produtor.>

O artista, que é natural de Petrolina, deixa esposa e duas filhas. O velório será realizado na tarde deste sábado (22), às 15h, na casa do artista. Já o sepultamento vai ocorrer no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.>