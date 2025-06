VEM FRIO AÍ

Cidade baiana regista menor temperatura do Nordeste; veja ranking

Termômetros bateram 10°C no sudoeste do estado

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 06:40

Frio Crédito: Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou a menor temperatura do Nordeste no domingo (15). A cidade bateu 10.9°C e ficou atrás apenas de municípios em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. >

Nesta segunda-feira (16), a região amanheceu com 16°C, mas ao longo da semana a previsão aponta para queda de temperatura até chegar em 13°C, segundo o Climatempo. >

Correntina (BA), com 12.5°C, Itiruçú (BA), 13.3°C e Luis Eduardo Magalhães (BA), 13.8°C seguem a lista da Região Nordeste (veja abaixo). A primeira cidade nordestina fora da Bahia a aparecer no ranking é Valença do Piauí (PI), com 17.3°C e 294ª posição no ranking nacional. >

Já o lugar mais frio do Brasil nas últimas 24h foi Maria da Fé (MG), com registro de 4.2°C. Na sequência vem Florestal (MG), com 4.9°C, São João Del Rei (MG), onde os termômetros tiveram 4.9°C, e Campos do Jordão (SP), com 5°C. >

Cidades do Nordeste com as menores temperaturas registradas:

Vitória da Conquista (BA) – 10,9 °C>

Correntina (BA) – 12,5 °C>

Itiruçu (BA) – 13,3 °C>

Luiz Eduardo Magalhães (BA) – 13,8 °C>

Ilhéus (BA) – 16,1 °C>

Irecê (BA) – 16,3 °C>