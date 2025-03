CRIME NA RMS

Jovem morto durante assalto em Camaçari planejava ser cineasta e estudar fora do país

Enzo Samuel Saldanha de Oliveira foi morto durante assalto no último domingo (23)

O adolescente foi morto na tarde do domingo (23), na região da Avenida Radial C. Segundo informações da família, o suspeito pegou o celular do amigo que acompanhava Enzo. O garoto teria resistido quando o assaltante foi tentar pegar o telefone dele e foi baleado neste momento. O homem fugiu de bicicleta depois de atirar no peito do jovem, que morreu no local.>