VIOLÊNCIA

Jovem de 18 anos é morto durante assalto em Camaçari

Enzo Samuel Saldanha de Oliveira foi assassinado no final de semana

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros durante um assalto na tarde de domingo (23), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime ocorreu na Avenida Radial C. A vítima foi identificada como Enzo Samuel Saldanha de Oliveira. O caso é investigado como latrocínio - roubo seguido de morte. >

Enzo Samuel estava acompanhado de um adolescente de 17 anos, que presenciou o crime. A Polícia Militar informou que agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar da Bahia foram acionados para a ocorrência. >

No local, os militares confirmaram o fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou a morte do jovem no local. O policiamento foi intensificado na região, segundo a PM. >