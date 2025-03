TRAGÉDIA

Policial militar morre após tentar impedir homem de pular viaduto

Corporação lamentou a morte do soldado

Um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) morreu ao tentar impedir um homem de pular de um viaduto na noite de segunda-feira (24). O episódio foi registrado no Viaduto das Américas, sobre a BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. >

A corporação foi acionada para atender uma ocorrência. No local, o militar, ao tentar impedir que o homem, ainda não identificado, caísse na rodovia, acabou sendo puxado e jogado na via, segundo informações do jornal Estado de Minas, que acessou o boletim de ocorrência. Ambos caíram de uma altura de aproximadamente 15 metros de altura.>