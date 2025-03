CRIME NA RMS

Jovem morto durante assalto em Camaçari estava a caminho de teatro: 'Reação foi de se assustar'

Bandido levou celular de colega do rapaz, mas Enzo de Oliveira disse que estava sem telefone e acabou sendo baleado

O jovem Enzo Samuel Saldanha de Oliveira, 18 anos, foi morto em um assalto quando estava a caminho de um teatro para assistir a uma peça, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na Avenida Radial C, na tarde do domingo (23).>

Segundo a TV Bahia, o bandido fugiu de bicicleta depois de atirar. Ele nem chegou a levar nada de Enzo, mas roubou um amigo dele, que conseguiu fugir depois de entregar o aparelho. Enzo teria resistido a foi baleado no peito. Ele morreu no local. >

"Eles iam para essa peça de teatro que estava acontecendo no Horto Florestal, perto do local do ocorrido, onde... Esse meliante, eles deram boa tarde, estava sentado na bicicleta, e quando ele veio anunciou o assalto, tomou o celular do coleguinha dele e foi tomar o de Enzo. Enzo falou 'estou sem celular' e ele veio para meter a mão nos bolsos, acho que na hora a reação de Enzo foi de se assustar com aquilo e ele acabou atirando", explicou o tio de Enzo, Allan Santiago.>