Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Artefatos explosivos foram abandonados por grupo de homens que fugiu com a aproximação dos policiais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 20:45

Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato Crédito: Divulgação

Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) precisou ser acionado, neste sábado (20), após dois artefatos explosivos serem encontrados no bairro do Lobato, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um grupo de homens fugiu após perceber a aproximação de policiais. Na fuga, eles deixaram uma sacola no local.

Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato
Artefatos são similares à "bombas de pesca" Crédito: Divulgação

Ao checar a sacola, os agentes encontraram os artefatos explosivos. Diante desta situação, o Esquadrão Antibombas foi acionado e identificou que eram duas granadas improvisadas, similares à "bombas de pesca".

O esquadrão removeu os explosivos com segurança e encaminharam o material para a sede do Bope. Não há informações sobre os suspeitos.

Leia mais

Imagem - Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Imagem - Esquadrão antibomba fecha rua no Itaigara por suspeita de explosivos em mala

Esquadrão antibomba fecha rua no Itaigara por suspeita de explosivos em mala

Imagem - Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Avião faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Mais recentes

Imagem - Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras
Imagem - Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia

Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia
Imagem - Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
01

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
02

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
03

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo