Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 20:45
O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) precisou ser acionado, neste sábado (20), após dois artefatos explosivos serem encontrados no bairro do Lobato, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar (PM), um grupo de homens fugiu após perceber a aproximação de policiais. Na fuga, eles deixaram uma sacola no local.
Ao checar a sacola, os agentes encontraram os artefatos explosivos. Diante desta situação, o Esquadrão Antibombas foi acionado e identificou que eram duas granadas improvisadas, similares à "bombas de pesca".
O esquadrão removeu os explosivos com segurança e encaminharam o material para a sede do Bope. Não há informações sobre os suspeitos.