PERIGO

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Artefatos explosivos foram abandonados por grupo de homens que fugiu com a aproximação dos policiais

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 20:45

Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato Crédito: Divulgação

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) precisou ser acionado, neste sábado (20), após dois artefatos explosivos serem encontrados no bairro do Lobato, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um grupo de homens fugiu após perceber a aproximação de policiais. Na fuga, eles deixaram uma sacola no local.

Artefatos são similares à "bombas de pesca" Crédito: Divulgação

Ao checar a sacola, os agentes encontraram os artefatos explosivos. Diante desta situação, o Esquadrão Antibombas foi acionado e identificou que eram duas granadas improvisadas, similares à "bombas de pesca".