Cidade baiana registra 38,2 °C e tem a segunda maior temperatura do Brasil

Registro é das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:54

Ibotirama Crédito: Reprodução

A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2 °C nas últimas 24 horas e alcançou a segunda maior temperatura do Brasil no período, segundo dados meteorológicos. O calor intenso foi superado apenas por Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 38,6 °C, o maior registro nacional no intervalo analisado.

As altas temperaturas refletem uma condição de calor persistente que atinge principalmente áreas do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, elevando a sensação térmica e aumentando a atenção para riscos como desidratação, insolação e sobrecarga no sistema de saúde. Especialistas recomendam ingestão frequente de água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Além da Bahia, municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro também aparecem no ranking.

Confira as maiores temperaturas do Brasil:

Jacarepaguá – Aeroporto (RJ): 38,6 °C

Ibotirama (BA): 38,2 °C

Mantena (MG): 38,1 °C

Araçuaí (MG): 38,0 °C

Caicó (RN): 37,8 °C

Muriaé (MG): 37,6 °C

Campos dos Goytacazes (RJ): 37,5 °C

Cambuci (RJ): 37,4 °C

Marilândia (ES): 37,4 °C