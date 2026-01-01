Cidade baiana registra 38,2 °C e tem a segunda maior temperatura do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:54
A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2 °C nas últimas 24 horas e alcançou a segunda maior temperatura do Brasil no período, segundo dados meteorológicos. O calor intenso foi superado apenas por Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 38,6 °C, o maior registro nacional no intervalo analisado.
As altas temperaturas refletem uma condição de calor persistente que atinge principalmente áreas do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, elevando a sensação térmica e aumentando a atenção para riscos como desidratação, insolação e sobrecarga no sistema de saúde. Especialistas recomendam ingestão frequente de água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Cidades mais quentes da Bahia
Além da Bahia, municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro também aparecem no ranking.
Jacarepaguá – Aeroporto (RJ): 38,6 °C
Ibotirama (BA): 38,2 °C
Mantena (MG): 38,1 °C
Araçuaí (MG): 38,0 °C
Caicó (RN): 37,8 °C
Muriaé (MG): 37,6 °C
Campos dos Goytacazes (RJ): 37,5 °C
Cambuci (RJ): 37,4 °C
Marilândia (ES): 37,4 °C
Ibimirim (PE): 37,2 °C