Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Apresentação marcaria a volta do cantor Edcity aos vocais do grupo de pagode

  Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:12

Crédito: Reprodução

O primeiro show da banda de pagode Fantasmão com o retorno do cantor Edcity, que seria realizado neste domingo (21), na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, foi adiado.

A banda informou o adiamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais. O motivo apontado foi a necessidade de remanejamento para um outro local.

"Devido à grande procura do público, a produção, junto com a Prefeitura Municipal de Salvador, tomou essa decisão para garantir o conforto e a total segurança de todos que aguardam ansiosamente por esse momento tão especial".

Apesar do anúncio, a nova data e local ainda não foram divulgados. O grupo ressaltou a alegria sobre a comoção dos fãs com o retorno da sua primeira formação. "Agradecemos pela compreensão e apoio de cada um dos fãs", encerrou o comunicado.

