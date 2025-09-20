Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:12
O primeiro show da banda de pagode Fantasmão com o retorno do cantor Edcity, que seria realizado neste domingo (21), na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, foi adiado.
A banda informou o adiamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais. O motivo apontado foi a necessidade de remanejamento para um outro local.
Edcity
"Devido à grande procura do público, a produção, junto com a Prefeitura Municipal de Salvador, tomou essa decisão para garantir o conforto e a total segurança de todos que aguardam ansiosamente por esse momento tão especial".
Apesar do anúncio, a nova data e local ainda não foram divulgados. O grupo ressaltou a alegria sobre a comoção dos fãs com o retorno da sua primeira formação. "Agradecemos pela compreensão e apoio de cada um dos fãs", encerrou o comunicado.