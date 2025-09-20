RETORNO POSTERGADO

Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Apresentação marcaria a volta do cantor Edcity aos vocais do grupo de pagode

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:12

Edcity Crédito: Reprodução

O primeiro show da banda de pagode Fantasmão com o retorno do cantor Edcity, que seria realizado neste domingo (21), na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, foi adiado.

A banda informou o adiamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais. O motivo apontado foi a necessidade de remanejamento para um outro local.

Edcity 1 de 8

"Devido à grande procura do público, a produção, junto com a Prefeitura Municipal de Salvador, tomou essa decisão para garantir o conforto e a total segurança de todos que aguardam ansiosamente por esse momento tão especial".