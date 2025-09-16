INGRESSOS

Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

Cantora interpreta músicas de Chico Buarque neste sábado (20) e domingo (21)

Doris Miranda

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:01

Daniela Mercury Crédito: Célia Santos

Está aberta a venda de ingressos para o show Uma CHICA, da cantora Daniela Mercury interpretando Chico Buarque, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, sábado, às 17h e 20h, e domingo às 19h, na Caixa Cultural Salvador.

O espetáculo traz os clássicos de Chico Buarque, que nunca foram interpretados por Daniela ao vivo, como Yolanda, Mar e Lua, Construção e a mais recente obra-prima do artista chamada de As Caravanas. O repertório será um deleite para os fãs de Daniela e da música popular brasileira, já que terão a oportunidade de desfrutar do talento de uma das maiores intérpretes do Brasil.

O show terá a participação de Gabriel Mercury, filho de Daniela, que herdou o talento de interpretar grandes clássicos com emoção. Gabriel fará a abertura do show e acompanhará Daniela no violão e no contrabaixo.