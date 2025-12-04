FESTIVAL

Paisagem Sonora festeja obra de Alberto Pitta

Evento acontece de sexta (5) a domingo (7) na Casa Rosa

Doris Miranda

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:00

O Cortejo Afro faz show Crédito: Marina Silva/arquivo CORREIO

Salvador recebe a 7ª edição o Festival Paisagem Sonora, que acontece de sexta (5) a domingo (7) na Casa Rosa. Promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o festival prepara três dias de arte, educação e cultura, com uma programação com seminários, lançamentos de livros e shows.

Nascido no território do Recôncavo, o evento se estrutura em torno do reconhecimento da música como linguagem de resistência, memória e criação coletiva, articulando ações que integram arte, educação e justiça social. A cada ano, um artista da cultura baiana é escolhido como ponto de partida para pesquisa, criação de um livro e realização do festival. Na edição de 2025, a inspiração está na vida e obra do artista plástico, carnavalesco, designer e serígrafo Alberto Pitta.

Livros produzidos pelo Selo Editorial Anjo Negro, vinculado ao festival, serão lançados na sexta. Entre as obras estão: Alberto Pitta: FúnFún DúDú; Nações do Candomblé, de Mateus Aleluia; Bembé do Mercado: Dossiê de Registro como Patrimônio Cultural do Brasil; um box com os 21 Cadernos de Educação do Ilê Aiyê. No mesmo dia, mas no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, localizado no bairro São Gonçalo do Retiro, haverá o lançamento do livro e documentário Ilê Axé Opô Afonjá -Pedagogia da Ancestralidade: Fé Educação e Liderança no Ilê Axé Opô Afonjá em homenagem aos 100 anos de Mãe Stella de Oxóssi.

Lazzo também participa Crédito: Paula Fróes/arquivo CORREIO

Durante os três dias, o evento traz também seminários voltados para debates sobre arte e educação. Entre os participantes estão Alê Siqueira, Nancy Viegas, Alberto Pitta, Danilo Barata, Anelis Assumpção, Tatiana Lima. Entre as atrações musicais estão Lazzo Matumbi, Cortejo Afro, Arto Lindsay, Afoxé Filhos de Gandhy, A`TTØØXXA, Marcia Castro e Ilê Aiyê.