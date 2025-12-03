Guia Sessão da Tarde: saiba onde assistir (de novo) 110 filmes dos anos 80 nos streams

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Moyses Suzart
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:45
Tirando o jornalista Herbem Gramacho, que se orgulha em dizer que nunca viu A Lagoa Azul, certamente você já assistiu todos os filmes desta galeria, mas com certeza vai querer ver de novo. São verdadeiros gatilhos nostálgicos dos Millennials que estudavam pela manhã e não podiam assistir os desenhos do Xou da Xuxa. A vantagem é que era possível se deliciar com os filmes nada ortodoxos da Sessão da Tarde dos anos 80/90, que naquele tempo não se resumia a dramas baratos e filmes de cachorros que falam. tinha de tudo, filmes que ansinavam como filar aula, como dar pontapés na cara dos outros, dirigir sem carteira, dançar, enfim, curtir a vida adoidado. Sabe o que é o melhor: a maioria está disponível na internet! Deu trabalho, mas reunimos mais de 110 filmes dos anos 80, e o começo dos 90, para você maratonar aquilo que com certeza já viu.
Onde ver filmes dos tempos de sessão da tarde
Com o avanço dos serviços de streaming, revisitar esses sucessos ficou mais fácil do que nunca. Obras como A Lagoa Azul (1980) continuam onipresentes e podem ser encontradas no Google Play Filmes e TV, Apple TV e YouTube. Já Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), um dos romances mais icônicos do período, está disponível no Globoplay, Prime Video, Apple TV e Star+. Clássicos como Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) também ganharam casa digital, podendo ser vistos no Prime Video, Google Play e Apple TV.
Essa combinação de nostalgia e praticidade transforma a experiência: agora é possível montar uma própria “Sessão da Tarde” em casa, quando quiser, sem depender da programação da TV. Títulos que embalaram a infância de milhões, como De Volta para o Futuro (1985), disponível em plataformas como Globoplay, Telecine e Netflix, permanecem vivos, renovando seu encanto para novas gerações. No fim das contas, esses filmes continuam sendo um convite irresistível para revisitar memórias, reencontrar personagens queridos e sentir, por alguns minutos, aquela mesma leveza de antigamente das tardes sem internet. Ah, alguns infelizmente possuem um custo extra. Mas é só pensar que está indo na locadora, tudo certo...