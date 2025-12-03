Acesse sua conta
Guia Sessão da Tarde: saiba onde assistir (de novo) 110 filmes dos anos 80 nos streams

Um guia pra millennials nenhum botar defeito. Confira onde estão disponíveis alguns clássicos da TV aberta

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:45

Filmes de sucesso na Sessão da Tarde
Curtindo a Vida Adoidado (1986) - Mercado Play, Paramount +, Prime Video, Google Play, Apple TV Crédito: Reprodução

Tirando o jornalista Herbem Gramacho, que se orgulha em dizer que nunca viu A Lagoa Azul, certamente você já assistiu todos os filmes desta galeria, mas com certeza vai querer ver de novo. São verdadeiros gatilhos nostálgicos dos Millennials que estudavam pela manhã e não podiam assistir os desenhos do Xou da Xuxa. A vantagem é que era possível se deliciar com os filmes nada ortodoxos da Sessão da Tarde dos anos 80/90, que naquele tempo não se resumia a dramas baratos e filmes de cachorros que falam. tinha de tudo, filmes que ansinavam como filar aula, como dar pontapés na cara dos outros, dirigir sem carteira, dançar, enfim, curtir a vida adoidado. Sabe o que é o melhor: a maioria está disponível na internet! Deu trabalho, mas reunimos mais de 110 filmes dos anos 80, e o começo dos 90, para você maratonar aquilo que com certeza já viu.

Onde ver filmes dos tempos de sessão da tarde

Velocidade Máxima (1994) - Disney+, Mercado Livre por Reprodução
Uma Cilada Para Roger Rabbit (1988) - Disney+ por Reprodução
Uma Linda Mulher (1990) - Disney+, Mercado Play por Reprodução
Uma Babá Quase Perfeita (1993) - Disney+ por Reprodução
Um Tira no Jardim de Infância (1990) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
Um Tira da Pesada (1984) - Mercado Play, Netflix, Paramount+, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Um Príncipe em Nova York (1988) - Mercado Play, Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Um Morto Muito Louco - Youtube, Globoplay por Reprodução
Um Dia a Casa Cai (1986) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Tudo por uma esperalda (1984) - Google Play, Youtube por Reprodução
De Volta para o Futuro (1985) - Globoplay, HBO Max, Netflix, Prime Video, Google Play, Apple TV, Youtube por Reprodução
Três Solteirões e um Bebê (1987) - Disney+ por Reprodução
Toy Story (1995) - Disney+ por Reprodução
Top Gang - Ases Muito Loucos (1991) - Disney+ por Reprodução
Top Gun - Ases Indomáveis (1986) - Mercado Play, Paramount+, Netflix, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Te pego lá fora - Globoplay, Youtube por Reprodução
Super Xuxa Contra o Baixo Astral (1988) - Globoplay por Reprodução
Superman: O Filme - HBO Max, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
As Tartarugas Ninja (1990) - Marcado Play, Apple TV por Reprodução
Star Wars - O império contra-ataca (1980) - Disney+ por Reprodução
mestres do universo por Reprodução
O Predador (1987) - Disney+ por Reprodução
Splash - Uma Sereia em Minha Vida (1984) - Disney+ por Reprodução
Space Jam: O Jogo do Século Livre 1996 ‧ Infantil/Esporte ‧ 1h 28m por Reprodução
sem licença para dirigir por Reprodução
Se Meu Fusca Falasse - Disney+ por Reprodução
Robocop - O Policial do Futuro (1987) - Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões (1991) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987) - Google Play, Prime Video, Apple TV, Youtube por Reprodução
Riquinho (1994) - HBO Max, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Rambo 2: A Missão (1985) - Mercado Play, Telecine, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Querida, Encolhi as Crianças (1989) - Disney+ por Reprodução
Quero Ser Grande (1988) - Netflix por Reprodução
Quem é Essa Garota? (1987) - Prime Video por Reprodução
A Princesa Xuxa e os Trapalhões (1989) - Prime Video, Youtube, Globoplay por Reprodução
Popeye" (1980) por Reprodução
Convenção das Bruxas (1990) - HBO Max, Netflix, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Os Goonies (1985) - Apple TV, Prime Video, Google Play por Reprodução
O Parque dos Dinossauros (1993) - Prime Video, Youtube, Apple TV, Google Play por Reprodução
Os Garotos Perdidos (1987) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Os Fantasmas Se Divertem (1988) - HBO Max, Prime Video, Apple TV, Youtube por Reprodução
Os Heróis Não Têm Idade (1984) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Os Caça-Fantasmas (1984) - Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Os Batutinhas (1994) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
O Rei Leão (1994) - Disney+ por Reprodução
O Máskara (1994) - HBO Max, Netflix, Prime Video, Youtube, Google Play por Reprodução
Olha Quem Está Falando (1989) - HBO Max, Prime Video, You Tube, Google Play, Apple TV por Reprodução
O Jardim Secreto (1993) - Prime Video, Google Play, Youtube, Apple TV por Reprodução
O Vingador do Futuro (1990) - Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
O Último Grande Herói (1993) - HBO Max, Prime Video, Youtube, Google Play, Aple TV por Reprodução
O Rapto do Menino Dourado (1986) - Youtube por Reprodução
O Grande Dragão Branco (1988) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
O Pestinha (1990) - Youtube, GooglePlay, Prime Video, Apple TV por Reprodução
O Feitiço de Áquila (1985) - Disney+ por Reprodução
Mulher Nota 1000 (1985) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
O Casamento dos Trapalhões (1988) - Prime Video por Reprodução
Namorada de Aluguel (1987) - Disney+ por Reprodução
Mudança de Hábito (1992) - Disney+ por Reprodução
Meu primeiro amor (1991) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Máquina quase mortífera (1993) - Youtbe por Reprodução
Mad Max - Além da Cúpula do Trovão (1985) - HBO Max, Prime Video, Apple TV, Youtube, Google Play por Reprodução
Lua de Cristal (1990) - Globoplay por Reprodução
A Lagoa Azul (1980) - GloboPlay, Prime Video, Youtube, Telecine, AppleTV por Reprodução
Karatê Kid (1984) - Netflix, Youtube, Google Play, Apple TV, Prime Video por Reprodução
K-9: Um Policial Bom Pra Cachorro (1989) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Os Caçadores da Arca Perdida (1981) - Paramount+, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Irmãos Gêmeos (1988) - Prime Video por Reprodução
Hook - A Volta do Capitão Gancho (1991) - Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Homens Brancos Não Sabem Enterrar (1992) - Mercado Play por Reprodução
A História Sem Fim (1984) - Prime Video, Youtube, Apple TV por Reprodução
O Guarda-Costas (1992) - HBO Max, Prime Video, AppleTV, Youtube, Google Play por Reprodução
Gremlins (1984) - HBO Max, Globoplay, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) - Mercado Play, Paramount+, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995) - Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Footloose: Ritmo Louco (1984) - Google Play, Apple TV por Reprodução
Free Willy (1993) - HBO Max, Prime Video, Youtbe, Google Play, Apple TV por Reprodução
Falcão - O Campeão dos Campeões (1987) - Prime Video, AppleTV por Reprodução
Flashdance: Em Ritmo de Embalo (1983) - Paramount+, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
A Família Buscapé (1993) - GloboPlay, Google Play, Youtube por Reprodução
Esqueceram de Mim (1990) - Disney+ por Reprodução
Em Busca do Vale Encantado (1988) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Elvira: a Rainha das Trevas (1988) - Youtube por Reprodução
Edward Mãos de Tesoura (1990) - Disney+, Mercado Play por Reprodução
E.T. O Extraterrestre (1982) - Netflix, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Duro de Matar (1988) - Disney+ por Reprodução
Beethoven (1992) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
Cocoon (1985) - Oldflix, MUBI, Google Play por Reprodução
Dick Tracy (1990) - Prime Video, Google Play por Reprodução
DeDe Volta à Lagoa Azul (1991) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Curtindo a Vida Adoidado (1986) - Mercado Play, Paramount +, Prime Video, Google Play, Apple TV por Reprodução
Corra que a Polícia vem aí (1988) - Mercado Play, Prime Video, Netflix, Paramout +, Apple TV por Reprodução
Curso de Verão (1987) - Google Play, Youtube por Reprodução
Clube dos Cinco (1985) - Youtube, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Conta Comigo (1986) - Youtbe, Google Play, Prime Video, Apple TV por Reprodução
Caçadores de Emoção (1991) - MUBI, Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Eternamente Jovem (1992) - Prime Video por Reprodução
Babe - O Porquinho Atrapalhado (1995) - Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Batman (1989) - HBO Max, Globo Play, Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Loucademia de Polícia (1984) - Prime Video, Apple TV e YouTube por Reprodução
Apertem os Cintos: o piloto sumiu ( por Reprodução
Ace Ventura - HBO Max, Netflix, Prime Video, Youtube, Google Play, Apple TV por Reprodução
Abracadabra (1993) - 1993 por Reprodução
A Joia do Nilo (1985) - Disney + por Reprodução
A Garota de Rosa-Shocking (1986) - Google Play, Prime Video e Apple TV por Reprodução
A Dama de Vermelho (1984) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
Os aventureiros do bairro proibido (1986) - Disney + por Reprodução
Crocodilo Dundee - YouTube por Reprodução
Jumanji (1995) - HBO Max, Prime Video, Apple TV por Reprodução
A Malandrinha (1991) - Prime Video, Apple TV por Reprodução
Matilda (1996) - HBO Max, Amazon Prime, Apple TV por Reprodução
A Família Addams (1991) - Mercado Play, Amazon Prime, Netflix por Reprodução
48 Horas - Prime Video por Reprodução
Velocidade Máxima (1994) - Disney+, Mercado Livre por Reprodução

Com o avanço dos serviços de streaming, revisitar esses sucessos ficou mais fácil do que nunca. Obras como A Lagoa Azul (1980) continuam onipresentes e podem ser encontradas no Google Play Filmes e TV, Apple TV e YouTube. Já Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), um dos romances mais icônicos do período, está disponível no Globoplay, Prime Video, Apple TV e Star+. Clássicos como Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) também ganharam casa digital, podendo ser vistos no Prime Video, Google Play e Apple TV.

Essa combinação de nostalgia e praticidade transforma a experiência: agora é possível montar uma própria “Sessão da Tarde” em casa, quando quiser, sem depender da programação da TV. Títulos que embalaram a infância de milhões, como De Volta para o Futuro (1985), disponível em plataformas como Globoplay, Telecine e Netflix, permanecem vivos, renovando seu encanto para novas gerações. No fim das contas, esses filmes continuam sendo um convite irresistível para revisitar memórias, reencontrar personagens queridos e sentir, por alguns minutos, aquela mesma leveza de antigamente das tardes sem internet. Ah, alguns infelizmente possuem um custo extra. Mas é só pensar que está indo na locadora, tudo certo...

