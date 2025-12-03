PLOC!

Guia Sessão da Tarde: saiba onde assistir (de novo) 110 filmes dos anos 80 nos streams

Um guia pra millennials nenhum botar defeito. Confira onde estão disponíveis alguns clássicos da TV aberta

Moyses Suzart

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:45

Curtindo a Vida Adoidado (1986) - Mercado Play, Paramount +, Prime Video, Google Play, Apple TV Crédito: Reprodução

Tirando o jornalista Herbem Gramacho, que se orgulha em dizer que nunca viu A Lagoa Azul, certamente você já assistiu todos os filmes desta galeria, mas com certeza vai querer ver de novo. São verdadeiros gatilhos nostálgicos dos Millennials que estudavam pela manhã e não podiam assistir os desenhos do Xou da Xuxa. A vantagem é que era possível se deliciar com os filmes nada ortodoxos da Sessão da Tarde dos anos 80/90, que naquele tempo não se resumia a dramas baratos e filmes de cachorros que falam. tinha de tudo, filmes que ansinavam como filar aula, como dar pontapés na cara dos outros, dirigir sem carteira, dançar, enfim, curtir a vida adoidado. Sabe o que é o melhor: a maioria está disponível na internet! Deu trabalho, mas reunimos mais de 110 filmes dos anos 80, e o começo dos 90, para você maratonar aquilo que com certeza já viu.

Com o avanço dos serviços de streaming, revisitar esses sucessos ficou mais fácil do que nunca. Obras como A Lagoa Azul (1980) continuam onipresentes e podem ser encontradas no Google Play Filmes e TV, Apple TV e YouTube. Já Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), um dos romances mais icônicos do período, está disponível no Globoplay, Prime Video, Apple TV e Star+. Clássicos como Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) também ganharam casa digital, podendo ser vistos no Prime Video, Google Play e Apple TV.