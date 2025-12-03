EXPOSIÇÃO

Mostra questiona excesso de imagens que guardamos na nuvem

Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem reúne obras de oitos artistas no Goethe-Institut

Doris Miranda

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:00

Obra de Nayara Rangel Crédito: divulgação

A exposição Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem reúne trabalhos de oito artistas que exploram a memória, a sobrecarga das imagens no mundo contemporâneo e aspectos das relações afetivas, geracionais e sociais. Com curadoria de Fábio Gatti, a mostra tem abertura nesta quarta, às 19h, e apresenta um recorte das produções desenvolvidas durante o curso Abusar do Arquivo, realizado no Ativa Atelier Livre, em 2024.

A proposta partiu de uma provocação: o que fazer com o acúmulo de imagens — aquelas guardadas em álbuns antigos, esquecidas em HDs ou perdidas nas redes digitais — que insistem em permanecer, mesmo quando deixadas de lado? As imagens de Alice Kottler, Cassandra Barteló, Jeferson Effren, Nana Brasil, Nayara Rangel, Ulla von Czékus, Vânia Viana e Zeza Maria são feitas de seus arquivos pessoais, revisitando pontos específicos de suas memórias, seus afetos e suas histórias. São imagens de família, paisagens distorcidas, lembranças apagadas e gestos repetidos que revelam o quanto o arquivo pode ser também um campo de invenção, de crítica, de reaprendizagem e, sobretudo, de re-historicização.

Exposição Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem 1 de 7

Cada artista, a seu modo, reativa suas imagens-lembranças e questiona o que escolhe guardar ou recontar e, de outro modo, se surpreende ao se deparar com o que estava esquecido. A ideia da exposição é propor um exercício de olhar — e de reolhar. É um convite a lidar com o excesso de imagens que nos atravessam diariamente e a transformar esse acúmulo em novas narrativas visuais.

Como define o curador, “abusar do arquivo é uma prática: um modo de revisitar o que sobrou, de enxergar de novo o que parecia gasto, de encontrar, no esquecimento, outras possibilidades de memória”.