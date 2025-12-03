Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mostra questiona excesso de imagens que guardamos na nuvem

Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem reúne obras de oitos artistas no Goethe-Institut

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:00

Obra de Nayara Rangel
Obra de Nayara Rangel Crédito: divulgação

A exposição Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem reúne trabalhos de oito artistas que exploram a memória, a sobrecarga das imagens no mundo contemporâneo e aspectos das relações afetivas, geracionais e sociais. Com curadoria de Fábio Gatti, a mostra tem abertura nesta quarta, às 19h, e apresenta um recorte das produções desenvolvidas durante o curso Abusar do Arquivo, realizado no Ativa Atelier Livre, em 2024.

A proposta partiu de uma provocação: o que fazer com o acúmulo de imagens — aquelas guardadas em álbuns antigos, esquecidas em HDs ou perdidas nas redes digitais — que insistem em permanecer, mesmo quando deixadas de lado? As imagens de Alice Kottler, Cassandra Barteló, Jeferson Effren, Nana Brasil, Nayara Rangel, Ulla von Czékus, Vânia Viana e Zeza Maria são feitas de seus arquivos pessoais, revisitando pontos específicos de suas memórias, seus afetos e suas histórias. São imagens de família, paisagens distorcidas, lembranças apagadas e gestos repetidos que revelam o quanto o arquivo pode ser também um campo de invenção, de crítica, de reaprendizagem e, sobretudo, de re-historicização.

Exposição Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem

Obra de Jeferson Effren por divulgação
Obra de Marco Peixoto por divulgação
Obra de Zeza Maria por divulgação
Obra de AliceKottler_ por divulgação
Obra de Ulla_von_Czékus por divulgação
Obra de Cassandra Barteló por divulgação
Obra de Nayara Rangel por divulgação
1 de 7
Obra de Jeferson Effren por divulgação

Cada artista, a seu modo, reativa suas imagens-lembranças e questiona o que escolhe guardar ou recontar e, de outro modo, se surpreende ao se deparar com o que estava esquecido. A ideia da exposição é propor um exercício de olhar — e de reolhar. É um convite a lidar com o excesso de imagens que nos atravessam diariamente e a transformar esse acúmulo em novas narrativas visuais.

Como define o curador, “abusar do arquivo é uma prática: um modo de revisitar o que sobrou, de enxergar de novo o que parecia gasto, de encontrar, no esquecimento, outras possibilidades de memória”.

SERVIÇO - Exposição ‘Abusar do Arquivo: Depois de Tanta Imagem’ | de quarta (3), às 19h, até 6 de março de 2026, na Galeria do Goethe-Institut | Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 18h | Gratuito.

Tags:

Exposição

Mais recentes

Imagem - Filme de Pepe é celebração às grandes amizades

Filme de Pepe é celebração às grandes amizades
Imagem - Gratuito, Samba da Resistência encerra o ano com participação de Claudia Cunha

Gratuito, Samba da Resistência encerra o ano com participação de Claudia Cunha
Imagem - Do improvável ao inevitável: Zeca Veloso fala sobre primeiro disco e conexão espiritual com Salvador

Do improvável ao inevitável: Zeca Veloso fala sobre primeiro disco e conexão espiritual com Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz