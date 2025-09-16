FAMOSOS

Edcity anuncia volta ao Fantasmão após 15 anos; primeiro show será gratuito e em Salvador

Cantor abre turnê em Salvador com show gratuito e promete manter essência da banda

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:53

Edcity Crédito: Reprodução

Edcity está de volta ao Fantasmão depois de 15 anos para celebrar os 20 anos da banda. O retorno será marcado por um show gratuito em Salvador, no dia 21 de setembro, às 17h, na Cruz Caída, que dará início à turnê comemorativa.

Em coletiva, o cantor ressaltou a importância do grupo: “É muito mais que música, Fantasmão é cultura, é um movimento, foi um divisor de águas na música da Bahia e vai continuar sendo."

Sobre a volta, ele acrescentou: “Voltar para celebrar os 20 anos dessa banda tão incrível é emocionante, é sensacional, é indescritível. Fantasmão é como um filho pra mim, que sempre esteve dentro do meu coração. Vamos celebrar 20 anos dessa banda espetacular.”

Edcity afirmou que o repertório contará com clássicos que “jamais serão esquecidos”, mas poderá ganhar novidades até o Carnaval. Ele também confirmou que pretende estar presente na festa, tanto na Barra como na Avenida.

A essência da banda, segundo ele, seguirá preservada: “Vamos manter a essência, dar voz para a periferia e reafirmar a negritude. Fantasmão é a favela no topo”. O artista ainda garantiu que a identidade visual, incluindo a pintura no rosto, continuará fazendo parte dos shows.