Edcity anuncia volta ao Fantasmão após 15 anos; primeiro show será gratuito e em Salvador

Fernanda Varela
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:53
Edcity está de volta ao Fantasmão depois de 15 anos para celebrar os 20 anos da banda. O retorno será marcado por um show gratuito em Salvador, no dia 21 de setembro, às 17h, na Cruz Caída, que dará início à turnê comemorativa.
Em coletiva, o cantor ressaltou a importância do grupo: “É muito mais que música, Fantasmão é cultura, é um movimento, foi um divisor de águas na música da Bahia e vai continuar sendo."
Edcity
Sobre a volta, ele acrescentou: “Voltar para celebrar os 20 anos dessa banda tão incrível é emocionante, é sensacional, é indescritível. Fantasmão é como um filho pra mim, que sempre esteve dentro do meu coração. Vamos celebrar 20 anos dessa banda espetacular.”
Edcity afirmou que o repertório contará com clássicos que “jamais serão esquecidos”, mas poderá ganhar novidades até o Carnaval. Ele também confirmou que pretende estar presente na festa, tanto na Barra como na Avenida.
A essência da banda, segundo ele, seguirá preservada: “Vamos manter a essência, dar voz para a periferia e reafirmar a negritude. Fantasmão é a favela no topo”. O artista ainda garantiu que a identidade visual, incluindo a pintura no rosto, continuará fazendo parte dos shows.
Encerrando, destacou: “A minha essência sempre foi essa: um som diferenciado, com aquele groove arrastado. É um som no qual a gente se preocupa com a qualidade das letras, a qualidade musical e a banda bem afiada, como se diz no popular. É isso que todos podem esperar da gente: a mesma essência, com a pegada atualizada, mas no mesmo grupo.”