Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edcity anuncia volta ao Fantasmão após 15 anos; primeiro show será gratuito e em Salvador

Cantor abre turnê em Salvador com show gratuito e promete manter essência da banda

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:53

Edcity
Edcity Crédito: Reprodução

Edcity está de volta ao Fantasmão depois de 15 anos para celebrar os 20 anos da banda. O retorno será marcado por um show gratuito em Salvador, no dia 21 de setembro, às 17h, na Cruz Caída, que dará início à turnê comemorativa.

Em coletiva, o cantor ressaltou a importância do grupo: “É muito mais que música, Fantasmão é cultura, é um movimento, foi um divisor de águas na música da Bahia e vai continuar sendo."

Edcity

Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
1 de 8
Edcity por Reprodução

Sobre a volta, ele acrescentou: “Voltar para celebrar os 20 anos dessa banda tão incrível é emocionante, é sensacional, é indescritível. Fantasmão é como um filho pra mim, que sempre esteve dentro do meu coração. Vamos celebrar 20 anos dessa banda espetacular.”

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Touro, Leão, Aquário e Peixes terão novidades intensas na vida amorosa nos próximos dias

Touro, Leão, Aquário e Peixes terão novidades intensas na vida amorosa nos próximos dias

Imagem - Conheça o óleo que recupera cor natural dos fios brancos sem química

Conheça o óleo que recupera cor natural dos fios brancos sem química

Edcity afirmou que o repertório contará com clássicos que “jamais serão esquecidos”, mas poderá ganhar novidades até o Carnaval. Ele também confirmou que pretende estar presente na festa, tanto na Barra como na Avenida.

A essência da banda, segundo ele, seguirá preservada: “Vamos manter a essência, dar voz para a periferia e reafirmar a negritude. Fantasmão é a favela no topo”. O artista ainda garantiu que a identidade visual, incluindo a pintura no rosto, continuará fazendo parte dos shows.

Encerrando, destacou: “A minha essência sempre foi essa: um som diferenciado, com aquele groove arrastado. É um som no qual a gente se preocupa com a qualidade das letras, a qualidade musical e a banda bem afiada, como se diz no popular. É isso que todos podem esperar da gente: a mesma essência, com a pegada atualizada, mas no mesmo grupo.”

Mais recentes

Imagem - Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa

Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa
Imagem - Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis
Imagem - Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
02

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
03

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais