Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um mês depois, Polícia Civil pede mais tempo para concluir inquérito de triplo homicídio em Ilhéus

Mulheres foram mortas no dia 16 de agosto; DNA e digitais de suspeito preso não foram encontrados nos corpos e nas possíveis armas do crime

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:59

Alexsandra, Mariana e Maria Helena
Alexsandra, Mariana e Maria Helena Crédito: Reprodução

Um mês após a morte de três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, a Polícia Civil da Bahia pediu ao Poder Judiciário, nesta terça-feira (16), a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito que investiga o caso.

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram mortas enquanto caminhavam na praia com um cachorro, no dia 16 de agosto.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus

Thierry Lima da Silva por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reproduão
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Três pessoas passam pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
1 de 17
Thierry Lima da Silva por Reprodução

Segundo o órgão, o pedido tem como intuito garantir tempo para novas diligências e laudos complementares para reunir novos elementos e realizar desdobramentos investigativos. Além disso, as investigações ganharam o apoio dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Inteligência Policial (DIP).

A Polícia Civil também informou que novas estratégias foram traçadas em uma reunião com o delegado-geral André Viana e gestores dos departamentos, na sede do órgão, em Salvador, na segunda-feira (15). Análises do Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciberlab), do DIP, também estão sendo realizadas.

Sem DNA do suspeito

Até o momento, apenas um homem foi preso. Thierry Lima da Silva, de 23 anos, foi capturado dias depois do crime e confessou o triplo homicídio durante audiência de custódia. Segundo seu depoimento, ele agiu sozinho e teria tentado assaltar as vítimas. Em sua confissão, Thierry ainda falou que abordou uma delas com uma faca e as outra duas tentaram intervir. Com isso, ele acabou esfaqueando as três.

No entanto, análises feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) apontou que não foi encontrado DNA do suspeito no corpo das vítimas, tampouco nas facas apreendidas como possíveis armas do crime.

Além disso, de acordo com o laudo, não foram encontradas digitais de Thierry nas facas apresentadas pela polícia no inquérito.

Um perito ouvido pelo CORREIO listou algumas dessas incongruências na investigação ainda cercada de mistérios. “Não foi encontrado DNA dele [Thierry] e nem dos demais nos objetos recolhidos do local. Em crimes com arma branca, geralmente fica sangue misturado do autor, cortes comuns ao usar faca em briga. Se ele é réu, confesso, deve ter dito onde enterrou a faca. Como não acharam ainda?”, disse um dos peritos criminais do DPT, que preferiu não se identificar.

A versão do suspeito também foi questionada. “É pouco plausível que um homem só, armado apenas com uma faca, consiga matar três mulheres sem que nenhuma conseguisse fugir, pedir socorro ou mesmo feri-lo seriamente”, avaliou. Segundo ele, em situações de luta corporal, a tendência é que haja alguma defesa da vítima que causa arranhões ou roupas rasgadas. “Não foram encontradas nas unhas das vítimas material genético típico de quem tentou se defender”, complementou.

E ainda acrescentou: “É pouco plausível que um homem só, armado apenas com uma faca, consiga matar três mulheres sem que nenhuma conseguisse fugir, pedir socorro ou mesmo feri-lo seriamente”.

Leia mais

Imagem - Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Imagem - Triplo homicídio de mulheres em Ilhéus completa uma semana; o que se sabe sobre o caso

Triplo homicídio de mulheres em Ilhéus completa uma semana; o que se sabe sobre o caso

Imagem - 'Governador, essa responsabilidade é sua', diz prefeito de Ilhéus após assassinato de três mulheres na orla da cidade

'Governador, essa responsabilidade é sua', diz prefeito de Ilhéus após assassinato de três mulheres na orla da cidade

Mais recentes

Imagem - Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)

Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)
Imagem - Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado

Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado
Imagem - Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show