Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, afirma ter agido sozinho

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:24

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Bahia

Thierry Lima da Silva, 23 anos, o homem que confessou a autoria do triplo homicídio de mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, deu detalhes do crime que chocou o estado. Em interrogatório, o criminoso afirmou que agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 das vítimas depois de matá-las, de acordo com a TV Bahia.

O dinheiro, inclusive, teria motivado toda a ação, já que Thierry relatou que teria puxado uma das vítimas pelo braço na intenção de roubá-la, mas viu as outras reagirem. Ainda durante a confissão, o criminoso afirmou que agiu sozinho e ainda enterrou a faca usada no crime próxima do local.

Após o crime, registrado no dia 15 de agosto, a polícia não conseguiu prender ninguém até que, na segunda-feira (25), depois de ser detido por tráfico de drogas, Thierry confessou ter matado as mulheres em audiência de custódia. Por conta disso, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua, é usuário de drogas e já estava sendo investigado por ser considerado suspeito do triplo homicídio, pois se enquadrava no perfil indicado desde o início: andarilho, viciado em entorpecentes e suspeito de roubo, furto e tráfico.

Novas buscas estão sendo realizadas para esclarecer a participação do suspeito no crime. Isso porque, ainda segundo a PC, apesar de fornecer detalhes da ação, o homem entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório. Essas contradições não foram reveladas.