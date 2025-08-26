Acesse sua conta
Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, afirma ter agido sozinho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:24

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Bahia

Thierry Lima da Silva, 23 anos, o homem que confessou a autoria do triplo homicídio de mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, deu detalhes do crime que chocou o estado. Em interrogatório, o criminoso afirmou que agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 das vítimas depois de matá-las, de acordo com a TV Bahia.

O dinheiro, inclusive, teria motivado toda a ação, já que Thierry relatou que teria puxado uma das vítimas pelo braço na intenção de roubá-la, mas viu as outras reagirem. Ainda durante a confissão, o criminoso afirmou que agiu sozinho e ainda enterrou a faca usada no crime próxima do local.

Após o crime, registrado no dia 15 de agosto, a polícia não conseguiu prender ninguém até que, na segunda-feira (25), depois de ser detido por tráfico de drogas, Thierry confessou ter matado as mulheres em audiência de custódia. Por conta disso, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua, é usuário de drogas e já estava sendo investigado por ser considerado suspeito do triplo homicídio, pois se enquadrava no perfil indicado desde o início: andarilho, viciado em entorpecentes e suspeito de roubo, furto e tráfico.

Novas buscas estão sendo realizadas para esclarecer a participação do suspeito no crime. Isso porque, ainda segundo a PC, apesar de fornecer detalhes da ação, o homem entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório. Essas contradições não foram reveladas.

A principal linha de investigação é a tentativa de roubo que terminou em latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil da Bahia segue com a apuração a fim de confirmar a participação de Thierry e saber também se há outros envolvidos no caso.

