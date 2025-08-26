Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:24
Thierry Lima da Silva, 23 anos, o homem que confessou a autoria do triplo homicídio de mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, deu detalhes do crime que chocou o estado. Em interrogatório, o criminoso afirmou que agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 das vítimas depois de matá-las, de acordo com a TV Bahia.
O dinheiro, inclusive, teria motivado toda a ação, já que Thierry relatou que teria puxado uma das vítimas pelo braço na intenção de roubá-la, mas viu as outras reagirem. Ainda durante a confissão, o criminoso afirmou que agiu sozinho e ainda enterrou a faca usada no crime próxima do local.
Mulheres assassinadas em praia de ilhéus
Após o crime, registrado no dia 15 de agosto, a polícia não conseguiu prender ninguém até que, na segunda-feira (25), depois de ser detido por tráfico de drogas, Thierry confessou ter matado as mulheres em audiência de custódia. Por conta disso, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua, é usuário de drogas e já estava sendo investigado por ser considerado suspeito do triplo homicídio, pois se enquadrava no perfil indicado desde o início: andarilho, viciado em entorpecentes e suspeito de roubo, furto e tráfico.
Novas buscas estão sendo realizadas para esclarecer a participação do suspeito no crime. Isso porque, ainda segundo a PC, apesar de fornecer detalhes da ação, o homem entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório. Essas contradições não foram reveladas.
A principal linha de investigação é a tentativa de roubo que terminou em latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil da Bahia segue com a apuração a fim de confirmar a participação de Thierry e saber também se há outros envolvidos no caso.