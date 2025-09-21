Cinco veículos são apreendidos e suspeitos presos em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08:06
Na manhã deste sábado (20), militares do Batalhão Apolo recuperaram cinco automóveis, apreenderam drogas e realizaram prisões em Salvador e Lauro de Freitas. Segundo a PM, as ações foram realizadas durante patrulhamento preventivo na região.
Os veículos apreendidos ao longo do dia tinham restrição de furto ou roubo e alguns estavam com placas clonadas, de acordo com os agentes. Nas ações, suspeitos foram presos, incluindo um por tráfico de drogas e um outro utilizando tornozeleira eletrônica.
Veja os veículos que foram apreendidos
As ocorrências foram apresentadas na delegacia para adoção das medidas cabíveis.