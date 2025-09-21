PATRULHA

Cinco veículos são apreendidos e suspeitos presos em Salvador e RMS

Militares efetuaram prisões e apreenderam carros e drogas neste sábado (20)

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08:06

Veículos apreendidos em Lauro de Freitas Crédito: Ascom PM/BA

Na manhã deste sábado (20), militares do Batalhão Apolo recuperaram cinco automóveis, apreenderam drogas e realizaram prisões em Salvador e Lauro de Freitas. Segundo a PM, as ações foram realizadas durante patrulhamento preventivo na região.

Os veículos apreendidos ao longo do dia tinham restrição de furto ou roubo e alguns estavam com placas clonadas, de acordo com os agentes. Nas ações, suspeitos foram presos, incluindo um por tráfico de drogas e um outro utilizando tornozeleira eletrônica.

