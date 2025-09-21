Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco veículos são apreendidos e suspeitos presos em Salvador e RMS

Militares efetuaram prisões e apreenderam carros e drogas neste sábado (20)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08:06

Veículos apreendidos em Lauro de Freitas
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas Crédito: Ascom PM/BA

Na manhã deste sábado (20), militares do Batalhão Apolo recuperaram cinco automóveis, apreenderam drogas e realizaram prisões em Salvador e Lauro de Freitas. Segundo a PM, as ações foram realizadas durante patrulhamento preventivo na região. 

Os veículos apreendidos ao longo do dia tinham restrição de furto ou roubo e alguns estavam com placas clonadas, de acordo com os agentes. Nas ações, suspeitos foram presos, incluindo um  por tráfico de drogas e um outro utilizando tornozeleira eletrônica.

Veja os veículos que foram apreendidos

Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA
1 de 5
Veículos apreendidos em Lauro de Freitas por Ascom PM/BA

As ocorrências foram apresentadas na delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Leia mais

Imagem - Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Imagem - Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Imagem - 100 kg de pescados são apreendidos na Ilha dos Frades

100 kg de pescados são apreendidos na Ilha dos Frades

Mais recentes

Imagem - Ação policial deixa quatro mortos em Narandiba; PM alega confronto

Ação policial deixa quatro mortos em Narandiba; PM alega confronto
Imagem - Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador
Imagem - Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

MAIS LIDAS

Imagem - Bia do Brás rebate pressão para perder virgindade: ‘Não vou'
01

Bia do Brás rebate pressão para perder virgindade: ‘Não vou'

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
03

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
04

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados