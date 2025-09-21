Acesse sua conta
Tiro pelas costas: moradores acusam a PM de matar jovem que estava sentado

Episódio aconteceu em Jardim Cajazeiras

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:26

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Moradores do bairro de Jardim Cajazeiras acusam a Polícia Militar de terem matado pelas costas Wesley Darlan dos Santos Pereira, de 20 anos, na noite deste sábado (20).  Segundo eles, o rapaz, que estava sentado no meio-fio da rua principal do Alto da Cebola, foi baleado cinco vez.  

“Não houve confronto. Ontem, houve uma operação e a polícia agiu com ele na maior covardia. Pegaram ele pelas costas”, conta um morador que não quer ser identificado. Ainda segundo ele, Wesley era envolvido com o tráfico. “Ele vendia, mas isso não dá direito à polícia de matar. Por que não prendeu? Não é assim que manda a lei?”, questiona uma moradora.  

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso, registrado como “morte por intervenção de agente de segurança pública”. Segundo a ocorrência, uma equipe da PM realizava rondas “quando avistou um grupo de homens que, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram”.  

Apesar de os moradores relatarem que Wesley foi baleado em via pública, na versão dada pelos policiais, “durante a busca, um deles entrou em um prédio e disparou contra a guarnição. No confronto, o suspeito, ainda sem identificação formal, foi atingido, encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos”.  

Ainda com a polícia, foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração raspada, celulares e porções de maconha, crack, cocaína e haxixe. A reportagem aguarda a nota da Polícia Militar. 

