Mesmo foragido: líder do CV compra joia para a mulher em shopping; saiba como

Grupo é investigado pelo Ministério Público da Bahia

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:00

Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping
Crédito: Reprodução

Para presentear a amada sem se arriscar, uma das lideranças do Comando Vermelho contou com a ajuda de uma das integrantes da organização. A herdeira da 'Tropa da Juba', a traficante Hayanna Letícia Leite da Silva, de 25, a ‘Haay' foi a um shopping a pedido de Lucas Santos Barbosa, o ‘Mago’ para comprar um presente para a companheira dele no Rio de Janeiro em julho do ano passado. Em uma das conversas analisadas pela polícia, ela recebeu de 'Mago' via Pix R$ 120 para o transporte de Uber.

Lá, enviou fotos de joias, o que, para a polícia, foi uma demonstração de "relação de confiança e reforçando sua ligação com lideranças da facção criminosa Comando Vermelho".  ‘Mago’ escolheu uma peça de R$ 3 mil, valor confirmado por comprovante.

Ele não foi ao shopping porque se mantém escondido "na comunidade da Penha, reduto da facção Comando Vermelho (CV), em razão de dois mandados de prisão em aberto", diz a denúncia do Ministério Público da Bahia.  

A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV

